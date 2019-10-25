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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Eyüpspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.



Sivas Belediyesporlu oyuncu baygınlık geçirdi


Maçın 37. dakikasında Sivas Belediyesporlu Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak yere yığıldı. Bir süre baygınlık geçiren Ermeç'e sağlık görevlileri ve takım arkadaşları yardım etti. Saha kenarında tedavisinin ardından Ermeç, oyuna devam etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Volkan Okur, Ahmet Deveci, Yeter Karaçalı


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım (Mete Sevinç dk. 85 ?), Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Gencay Erten dk. 46), Onur Uslucan, Burak Asan (Şevki Çınar dk. 73), Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak


Eyüpspor: Timur Çakıroğulları, Göksu Alhas (Metehan Mertöz dk. 78), Doğukan Öksüz (Uğur Mustafa Türk dk. 55 ?), Gürcan Gözüm, Harun Özcan, Mikail Okyar (Eren Taşkın dk. 61), Muhammet Yeşil, İzlem Anıl Balakkız, Ali Aydın, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam


Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 53), Onur Uslucan (dk. 81) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Aydın, İzlem Anıl Balakkız, Ahmed Emir Tekçam, Harun Özcan (Eyüpspor)

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