TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Barış Çardaklı, Niyazi Atakan Ataseven
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Çağrı Tekin dk. 90 ?), Alpay Koçaklı (Abdullah Topkara dk. 63), Mustafa Aydın (Furkan Sağman dk. 69), Ozan Kılıçoğlu, Sinan Özkan (Doğan Karakuş dk. 63), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir (Doğancan Kılıç dk. 90 ?), Enes Yılmaz
Serik Belediyespor: İbrahim Demir (İsmail Cengiz dk. 78 ?), Mehmet Sak (Ergün Nazlı dk. 78 ?), Sezer Yıldırım, Atakan Cangöz, Burak Göksel, Gökhan Payal, Ahmet Abdullah Çakmak (Çınar Tarhan dk. 55), Yusuf Onur Arıkan, Muhammed Ali Kurt, Sebahattin Usta, Fuat Bavuk (Furkan Yaman dk. 71)
Goller: Burak Göksel (dk. 59) (Serik Belediyespor), Sinan Özkan (dk. 63 pen.), Doğan Karakuş (dk. 73) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Çetinus, Alpay Koçaklı (Sivas Belediyespor), Atakan Cangöz, Mehmet Sak, Muhammet Ali Kurt, Gökhan Payal (Serik Belediyespor)