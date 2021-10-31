TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Somaspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor'a 3-2 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Şafak Nalbantoğlu, Göktuğ Hazar Erel
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Mustafa Aydın dk. 58), Alpay Koçaklı (Halil İbrahim Mızrap dk. 75 ?), Ozan Kılıçoğlu, Sinan Özkan (Timur Kosovalı dk. 29), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Enes Yılmaz (Abdullah Topkara dk. 58), Barış Sağır, Hakan Can Çimen (Oğuzhan Bozkurt dk. 75 ?)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can (Yasin Yıldız dk. 78 ?), Özcan Aydın, Yılmaz Ceylan (Osman Hanoğlu dk. 67), Yasin Abdioğlu (İbrahim Ak dk. 90 ?), Mustafa Şengül, Ali Akkuş (Furkan Şimşek dk. 90 ?), Ramazan Işık (Onur Ulaş dk. 67)
Goller: Yücel Candemir (dk. 32), Abdullah Topkara (dk. 61) (Sivas Belediyespor), Ali Akkuş (dk. 50), Uğur Can (dk. 65), Yasin Abdioğlu (dk. 73) (Somaspor
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut, Alpay Koçaklı, Ahmet Doğan (Sivas Belediyespor), Özcan Aydın, Muharrem Tunay Meral, Osman Hanoğlu (Somaspor)