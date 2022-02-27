TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Van Spor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Van Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Mehmet Kuru, Buğra Can Semercioğlu
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı (Yücel Candemir dk. 57), Oğuzhan Bozkurt (Doğan Karakuş dk. 57), Ozan Kılıçoğlu, Furkan Sağman (İlhami Siraçhan Nas dk. 57), Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara, Enes Yılmaz
Van Spor: Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Ogün Özçiçek, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır (Oktay Aydın dk. 78 ?), Mehmet Özdıraz (Furkan Polat dk. 70), Emrah Tacir (Ali Aydemir dk. 70), Hamza Küçükköylü, Kubilay Akyüz (Taha Gür dk. 90 ?)
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 15 ve 55) (Van Spor), Yasin Elmas (dk. 61), Doğan Karakuş (dk. 72) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Yasin Elmas, Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Hamza Küçükköylü, Mehmet Özdıraz (Van Spor)