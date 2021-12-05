TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Afyonspor: 4

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Afyonspor'a 4-3 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammed Yıldız, Barış Çiçeksoyu
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Mustafa Aydın dk. 82 ?), Alpay Koçaklı (Oğuzhan Bozkurt dk. 85 ?), Ozan Kılıçoğlu, Sinan Özkara, Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara (Halil İbrahim Mızrap dk. 73), Enes Yılmaz, Barış Sağır, Hakan Can Çimen
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun (Mustafa Erkasap dk. 90 ?), Feyyaz Belen (Emre Dayan dk. 46), Melik Derin (Cihan Özkara dk. 78 ?), Doğukan Emeksiz, Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Fatih Aktay (İlke Tankul dk. 79 ?), Mithat Pala, Yakup Yiğit, Celal Hanalp
Goller: Yasin Elmas (dk. 11), Abdullah Topkara (dk. 18), Ozan Kılıçoğlu (dk. 42) (Sivas Belediyespor), Fatih Aktay (dk. 54, 63 ve 68) (Afyonspor)
Kırmızı kartlar: Ozan Kılıçoğlu (dk. 90+7) (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit (dk. 90+7) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Uğur Bulut, Sinan Özkara (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit, Doğukan Emeksiz (Afyonspor)