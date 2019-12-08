TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Hamdi Tontu, Boran Turhan
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Onur Uslucan (Mehmet Fatih Ayık dk. 80 ?), Burak Asan (Onur Erdem Günel dk. 86 ?), Serkan Yavuz, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Emeç (Taner Yalçın dk. 89 ?), Mete Sevinç
Bandırmaspor: Zülfükar Özer, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen (Oğulcan Şahin dk. 67), Sinan Akaydın, Adem Alkaşı, Abdullah Karmıl, Doğan Can Davas (Timur Kosovalı dk. 83), Hüseyin Bak, Benhur Keser, Ali Kucik (Batuhan Karadeniz dk. 46), Rıdvan Koçak
Goller: Burak Asan (dk. 15), Ömer Faruk Ermeç (dk. 47), Ercüment Eray Ataklı (dk. 82) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Burak Asan, Mete Sevinç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Kucik (Bandırmaspor)