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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u 3-1 yendi.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Can Cengiz, Sinan Ertinğü, Anıl Küçükkaraca


Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı (Muhammed Furkan Işık dk. 84 ?), Timur Kosovalı, Sinan Özkan (İlhami Siraçhan Nas dk. 60), Doğancan Kılıç, Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara (Yücel Candemir dk. 76), Enes Yılmaz, Barış Sağır


Ergene Velimeşespor: Emre Güler, Emrah Taysı, İbrahim Fatih Dilek, Oğuzhan Akgün (Emre Yıldız dk. 88 ?), Burak Can Alakuş, Furkan Külekçi (Yakup Alkan dk. 46), Doğukan Efe (Gökay İravul dk. 64), Savaş Polat, Oğuzhan Yazıcı, Burhan Arman (İsmail Düzgün dk. 78), Eser Akbaş


Goller: Alpay Koçaklı (dk. 12), Timur Kosovalı (dk. 33 ve 86) (Sivas Belediyespor), İsmail Düzgün (dk. 80) (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Timur Kosovalı, Muhammet Furkan Işık (Sivas Belediyespor), Furkan Külekçi, Oğuzhan Akgün, Doğukan Efe, Oğuzhan Yazıcı (Ergene Velimeşespor)

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