TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Batuhan Gültek, İlker Ayten, Sinan Bilen
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Güray (Fatih dk. 65), Berkay, İbrahim, Serkan Yavuz, Ali, Mustafa, Alper (Halil İbrahim dk. 88 ?), Alpay, Kerem, Ömer (Emrah dk. 80 ?)
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Sercan (Benhur dk. 70), Halil İbrahim, Can, Ömer Bozan, Emre, Samet, Halil (Harun dk. 46), Oğuzhan, Mehmet, Aykut
Goller: Alperen (dk. 35), Alpay (dk. 45+5), Fatih (dk. 84) (Sivas Belediyespor), Can (dk. 45+6 pen.) Samet (dk. 90+6) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kerem, Serkan Demirol, Ömer, Alpay (Sivas Belediyespor), Aykut (Şanlıurfaspor)