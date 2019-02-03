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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Batuhan Gültek, İlker Ayten, Sinan Bilen


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Güray (Fatih dk. 65), Berkay, İbrahim, Serkan Yavuz, Ali, Mustafa, Alper (Halil İbrahim dk. 88 ?), Alpay, Kerem, Ömer (Emrah dk. 80 ?)


Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Sercan (Benhur dk. 70), Halil İbrahim, Can, Ömer Bozan, Emre, Samet, Halil (Harun dk. 46), Oğuzhan, Mehmet, Aykut


Goller: Alperen (dk. 35), Alpay (dk. 45+5), Fatih (dk. 84) (Sivas Belediyespor), Can (dk. 45+6 pen.) Samet (dk. 90+6) (Şanlıurfaspor)


Sarı kartlar: Kerem, Serkan Demirol, Ömer, Alpay (Sivas Belediyespor), Aykut (Şanlıurfaspor)

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