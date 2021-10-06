TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Sarıyer: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Erdi Abdulmecit Sayar, Onur Gülter
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut (Hakan Can Çimen dk. 81 ?), Yasin Elmas (Sinan Özkan dk. 67), Alpay Koçaklı (Abdullah Topkara dk. 76 ?), Ozan Kılıçoğlu (Çağrı Tekin dk. 81 ?), Timur Kosovalı (Mustafa Aydın dk. 67), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Enes Yılmaz, Barış Sağır
Sarıyer: Mehmet Doğan, Hüseyin Altuğ Taş, Koray Kılınç, Oran Aktaş, Nuri Terliksiz, Talha Yazgan (Oğuzhan Açıl dk. 67), Mertcan Açıkgöz, Furkan Sağman (Bertul Kocabaş dk. 25), Berkan Mahmut Keskin (Bahri Can Avcı dk. 46), Taha Yalçıner (Emirhan Koca dk. 67), İbrahim Halil Öner (Mehmet Bektaş dk. 67)
Goller: Timur Kosovalı (dk. 16, dk. 65 pen.), Alpay Koçaklı (dk. 58) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Bertul Kocabaş (Sarıyer), Alpay Koçaklı (Sivas Belediyespor)