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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Uşakspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Uşakspor'u 3-2 mağlup etti.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Emre Doğu


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Onur Uslucan dk. 61), Mustafa Aydoğdu (Onur Erdem Günel dk. 72), Gencay Erten (Kerem Kaya dk. 38), Serkan Yavuz, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak


Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş (Ali Say dk. 70), Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya, Mehmet Tuğrul Başkan (Levent Aktuğ dk. 70), Erdi Zengin (Feyyaz Aydil dk. 79)


Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 9 pen.), Ercüment Eray Ataklı (dk. 79), Onur Uslucan (dk. 83) (Sivas Belediyespor), Abdullah Balıkçı (dk. 33), Mehmet Bektaş (dk. 60) (Uşakspor)


Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Safa Yıldırım, Hayrullah Mert Akyüz (Sivas Belediyespor), Berat Çetinkaya, Ersin Aydın, Alpay Koldaş, Abdullah Balıkçı (Uşakspor)

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