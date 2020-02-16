TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Ankara Demirspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ankara Demirspor'u 4-3 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa Kürdaş Filiz, Ogün Kamacı, Efe Kurtuluş
Sivas Belediyespor: Barış Başkan, Safa Yıldırım (Uğur Mustafa Türk dk. 80 ?), Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Abdullah Halman, Gencay Erten (Osman Bayrak dk. 73 ?), Ali Say, Kerem Kaya, Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar (Mustafa Gundak dk. 15), Fatih Çolak
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ayberk Altan, Hakan Turan, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Muhammed Samed Karakoç (Celal Çırpanlı dk. 89 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 84 ?)
Goller: Süleyman Güneş (dk. 4), Kerem Kaya (dk. 44 k.k.), Tahir Babaoğlu (dk. 70) (Ankara Demirspor), Ahmet Devret (dk. 23 k.k.), Ali Say (dk. 35), Uğur Mustafa Türk (dk. 88), Ercüment Eray Ataklı (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Safa Yıldırım, Mustafa Aydın, Kerem Kaya, Ercüment Eray Ataklı, Ali Say (Sivas Belediyespor), Samed Karakoç (Ankara Demirspor)
Kırmızı kart: Burak Öksüz (dk. 83) (Ankara Demirspor)