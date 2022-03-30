TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - İnegölspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Volkan Okur, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus (Doğan Kılıç dk. 68), Uğur Bulut, Yasin Elmas (Furkan Sağman dk. 78 ?), Oğuzhan Bozkurt (Doğan Karakuş dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu (Çağrı Tekin dk. 78 ?), İlhami Siraçhan Nas, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara (Halil İbrahim Mızrap dk. 78 ?), Enes Yılmaz
İnegölspor: Gökhan Siverek, Türker Toptaş (Aykut Uluç dk. 46), İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen (Emir Özsoy dk. 46), Samet Cantürk, Furkan Özyapı, Fatih Cerlek (Kadir Salih dk. 46), Ersel Aslıyüksek (Gülhan Üreyen dk. 88 ?), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Yılmaz Can Taşkıran dk. 76)
Goller: Yasin Elmas (dk. 34), Abdullah Topkara (dk. 45 ve 71), Yücel Candemir (dk. 60) (Sivas Belediyespor), Ersel Aslıyüksek (dk. 61), Yılmaz Can Taşkıran (dk. 90 ve 90+5) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Samet Cantürk, Bahadır Taşdelen (İnegölspor), Gökhan Çetinus (Sivas Belediyespor)