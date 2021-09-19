TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Muhammed Furkan Işık dk. 68), Mustafa Aydın (Çağrı Tekin dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu, Timur Kosovalı (Oğuzhan Bozkurt dk. 78 ?), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir (Sinan Özkan dk. 78 ?), Abdullah Topkara (Halil İbrahim Mızrap dk. 68), Enes Yılmaz
Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün, Deniz Solmaz (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 46), Taşkın Kartal, Ramazan Övüç (Alican Karadağ dk. 68), Enis Durak (Ebubekir Berke Tambay dk. 62), Birkan Öksüz, Deniz Yılmaz, Ali Rıza Kılıç (Mustafa Sol dk. 81 ?), Emre Özkan, Halil İbrahim Esen (Canberk Aydın dk. 62), Yakup Ramazan Zorlu
Goller: Mustafa Aydın (dk. 23), Timur Kosovalı (dk. 52), Yücel Candemir (dk. 62), Halil İbrahim Mızrap (dk. 88) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Esen, Taşkın Kartal (Kahramanmaraşspor)