TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kardemir Karabükspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-1 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Şeker, Mustafa Zıvalı, Giray Kara
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Uğur Bulut (Fatih Çolak dk. 70), Muhsin Polat, Ali Say, Mustafa Aydın, Emre Şahin (Volkan Eğri dk. 79 ?), Burak Aydın (Muhammet Gundak dk. 70), Hüseyin Tokmak, Cumhur Yılmaztürk (Uğur Mustafa Türk dk. 40), Şevki Çınar
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser (Ahmet Enes Karataş dk. 65), Toykan Topuz (Seyithan Kaba dk. 90 ?), Nazmican Başkara (Ömer Yaylacı dk. 64), Ömer Faruk Yılmaz (Furkan Övün dk. 90 ?), Cihan Aydın, Uğurcan Yasin Tabak (Ömer Çelik dk. 46), Tuğrul Yavaşçı, Berk Kervankıran
Goller: Sezer Gündüz (dk. 29) (Karabükspor), Ali Say (dk. 55 pen.), Uğur Mustafa Türk (dk. 58), Emre Şahin (dk. 60), Şevki Çınar (dk. 89) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Sezer Gündüz, Emre Eser (Karabükspor), Ali Say, Uğur Bulut, Mustafa Aydın (Sivas Belediyespor)