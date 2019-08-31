TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 - Kardemir Karabükspor: 1

Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor‘u 6-1 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Alpaslan Şen, Sedat Yavanoğlu, Kenan Özcan

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Taner Yalçın, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Burak Asan (Gencay Erten dk. 59), Serkan Yavuz (Mehmet Fatih Ayık dk. 78), Kerem Kaya, Şevki Çınar (Mustafa Aydoğdu dk. 68), Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Emre Eser (Toykan Topuz dk. 76), Berkay Yılmaz, Ömer Çelik (Melih Arslan dk. 46), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Fatih Kızılay (Barbaros Kılıç dk. 61), Berk Kervankıran, Batuhan Kurt

Goller: Ercüment Eray Ataklı (dk. 13 ve 74), Ömer Faruk Ermeç (dk. 15 ve 21 pen.), Mustafa Aydın (dk. 60 ve 90+1) (Sivas Belediyespor), Melih Arslan (dk 78.) (Kardemir Karabükspor)

Kırmızı kart: Berk Kervamkıran (dk. 43) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Burak Asan, Şevki Çınar, Kerem Kaya (Sivas Belediyespor), Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)