TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Niğde Anadolu FK'yı 6-1 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Yunus Doğan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut (Gökhan Çetinus dk. 59), Yasin Elmas (Halil İbrahim Mızrap dk. 74 ?), Alpay Koçaklı (Çağrı Tekin dk. 66), Ozan Kılıçoğlu (Mustafa Aydın dk. 67), Timur Kosovalı (Enes Yılmaz dk. 74 ?), Doğancan Kılıç, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara, Barış Sağır
Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı, Tuncay Çağman, Hüseyin Solaklı, Rıza Efendioğlu (Adem Doğan dk. 78 ?), Tayfun Tatlı (Mustafa Kaya dk. 82 ?), Muhammet Beşir (Atalay Yıldırım dk. 46), Alperen Selvi, Atalay Gürel (Recep Türköz dk. 46), Polat Abay (Murat Elkatmış dk. 54), Aykut Çolakoğlu, Ferhat Katipoğlu
Goller: Timur Kosovalı (dk. 16, 24 ve 49), Yasin Elmas (dk. 19), Alpay Koçaklı (dk. 57 pen. ve 63) (Sivas Belediyespor), Recep Türköz (dk. 89) (Niğde Anadolu FK)