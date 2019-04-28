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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 8 - Etimesgut Belediye: 1

TFF 2.

Ligi Kırmızı Grup 33. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 8-1 mağlup etti.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Ozan Bileyci, Salim Şanlıer, Okan Akbal


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Ali Aydın (Kerem Kaya dk. 56), İbrahim Sürgülü, Halil İbrahim Can, Aykut emre Yakut, Güray Gazioğlu (Alperen dk. 46), Alpay Koçaklı (Muhammed Gundak dk. 65), Mustafa Aydın, Emrah Bedir


Etimesgut Bld: Osman Göktepe, Sabri Turgut, Erçin Ilgaz (Mikail Koçak dk. 46), Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya (Hasan Ahmet Sarı dk. 47), Ahmet Kaan Ergün, Samet Yalçın, Akın Akman, Mehmet Atik, Muhammet Emre Kalkan (Kaan Yılmaz dk. 77), İbrahim Alan


Goller: Güray (dk. 5 ve 45), Alpay Koçaklı (dk. 23 ve 41), Emrah Bedir (dk. 51, 73 ve 90), İbrahim Sürgülü (dk. 64) (Sivas Belediyespor), Hasan Ahmet Sarı (dk. 69) (Etimesgut Belediyespor)


Kırmızı Kart: Akın Akman (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)


Sarı kartlar: Alpay Koçaklı, Aykut Emre Yakut, Emre Öztürk (Sivas Belediyespor), İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)

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