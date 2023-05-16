TFF Başkanı Büyükekşi Sivasspor-Kasımpaşa maçını izledi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Bugün sabah bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'de karşılaşmayı locadan takip etti. Büyükekşi'ye; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz eşlik etti.