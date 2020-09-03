TFF Başkanı Özdemir: “Maçları seyircisiz oynama kararını aldık"

Özdemir, "11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig maçlarının ve tüm maçların 1. yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık" dedi.

A Milli Takım'ın Macaristan ile Sivas'ta oynayacağı maçı izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, ligin ilk yarısında oynanacak olan maçların seyircisiz oynanması kararını aldıklarını söyleyerek, "Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığımıza danışarak maçların Ekim ayıdan başlamak üzere yüzde 30 kapasiteyle stadyumu kullanacaktık ve varsa locaları da kullanmak için karar almıştık. Fakat hepimizin bildiği gibi son zamanlarda Kovid-19'un artış hızı herkesi endişelendirdi. Ve şu anda Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve Bilim Kurulu'nun da aldığı kararı dün Sağlık Bakanımız canlı yayın ile Türk halkına duyurdu. Bizim de tabii ki bundan farklı bir düşüncemiz olması mümkün değil. Bizim için en önemli şey insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Eğer insan sağlığı ya da sporcu sağlığına en ufak küçük bir tehlike olduğu zaman biz bunları riske atmamız mümkün değil. Onun üzerine yönetim kurulumuz hemen bir karar alarak 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig maçlarının ve tüm maçların 1. Yarı sonuna kadar seyircisiz oynama kararını aldık. Bu bugün aldığımız bir karar ama yarın ortalık düzelirse pandemideki artış hızını önlersek yeniden eski günlerimize dönersek tabii ki yine seyircili oynamak için bir karar üretiriz ve alırız. Biz inanıyoruz ki futbol taraftarla ve seyircili ile güzel. Futbolcularımız da bunu istiyor, herkes bunu istiyor. Hem oyuncularının bir taraftan motive olması açısından seyircili herkes oynamak istiyor. Biz de bunu istiyoruz federasyon olarak. Sporcu sağlığı, milletimizin sağlığı ve taraftarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Bunun için bu kararı aldık" şeklinde konuştu.