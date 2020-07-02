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Ticari taksi balkona çarptı: 2 yaralı

Sivas’ta ticari taksinin zemin kattaki balkona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta ticari taksinin zemin kattaki balkona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Dedebalı Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 58 T 0403 plakalı ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle caddedeki bir apartmanın balkon kısmının altına girdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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