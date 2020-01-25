İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine giden T.Ç. yönetimindeki ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.Ç. ağır yaralandı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ufuk Sunal (60) ve Ümit Doğan (54) araçta sıkıştı. Sıkışan her iki yolcu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hayatlarını kaybeden yolcular, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.