Tıp eğitimine uluslararası destek

Cumhuriyet Üniversite'si Tıp Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı projeye uluslararası destek geldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Hücre Kültürü Eğitim Programı” isimli proje önerisi IKSAD International tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın teşvikleriyle Üniversitenin temel araştırma altyapı imkânlarının kullanılarak gerçekleştirilecek olan proje, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki Taşkıran koordinatörlüğünde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergül ve Dr. Öğr. Üyesi Bilal Şahin'in katkılarıyla gerçekleştirildi. Proje, Tıp Fakültesi öğrencileri Ahmet Turan İnce ve Said Yasin Şimşek tarafından hazırlandı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan proje ile Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik bilimsel bakış açısı kazandırma hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak çalışmanın bir öncü çalışma özelliği taşımakta olup, temelden bilim insanı yetişmesi için imkân sağlayacağı düşünülüyor.

Rektörlük, buluşların önünü açacak çalışmaları destekliyor

Üniversite dâhilinde mevcut laboratuar ve sunum salonlarında gerçekleştirilecek pratik ve teorik eğitimlerle 60 tıp fakültesi öğrencisine 6 farklı tarihte yapılacak program ile interaktif olarak hücre kültürü eğitimi verilecek ve öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.Yapılan etkinliklerin daha fazla kişi tarafından takip edilmesi amacıyla eğitimler esnasında alınan video kayıtlarının ve hazırlanan sunumların isteyen herkese açık olarak uzaktan öğretim metoduyla ulaşılabilir hâle getirilmesi amaçlanıyor.Öğrencilerine tıp eğitimleri boyunca yenilikçi ve bilimsel bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, ülkemizde yenilikçi sağlık yaklaşımları gerçekleştirmek, genç hekim adaylarına temel metotların öğretilmesi, gelecekte hedeflenen yerli ve millî ilaç, aşı ve biyobelirteç gibi buluşların önünü açacak çalışmaları destekliyor.