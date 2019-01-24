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Tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor

Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


Sivas'ta Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan bin 900 rakımlı Ziyarettepe geçidinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoğun tipinin taşıdığı kar, Kayseri-Malatya karayolunda yer yer kapanmalara neden oldu. Karayolları ekipleri kapanan kısımlarda temizleme çalışmaları başlatırken, çok sayıda araç yolun araç ulaşımına açılmasını bekledi. Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

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