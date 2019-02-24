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Tır dereye uçtu: 1 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dereye uçan tırın İran uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dereye uçan tırın İran uyruklu sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Kazada, İran'dan gelip İstanbul'a gitmekte olan Reza Ghojavand yönetimindeki 12 E 52710 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Ağır yaralanan sürücü Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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