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Tır dorsesinde çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın korkuya neden olduEdinilen bilgilere göre yangın D-100 karayolu Küçükgüzel köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın korkuya neden oldu


Edinilen bilgilere göre yangın D-100 karayolu Küçükgüzel köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. M. Z. (31) yönetimindeki 39 AA 103 İran plakalı PPlastik ham madde yüklü seyir halinde bulunan tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü dorseyi çekiciyle ayırarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Suşehri İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

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