Tır ile servis minibüsü çarpışmış 5 kişi hayatını kaybetmişti: Tır sürücüsü tutuklandı

Sivas'ta dün tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı.

Kaza geçtiğimiz gün Sivas'ın Ulaş İlçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 44 NS 746 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda dorsesinin kayması sonucu karşı yönden gelen Muammer Biçil idaresindeki 58 ED 969 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Biçil ile servis aracında bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde, Metin Güler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü E.Ç. ve servis aracında bulunan M.C. yaralandı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tır sürücüsü E.Ç. Sivas adliyesine sevk edildi. E.Ç'nin nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.