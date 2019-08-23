İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde karşı şeride geçen tır nedeniyle Sivas-Ankara Karayolunda ulaşım kısmen durdu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde karşı şeride geçen tır nedeniyle Sivas-Ankara Karayolunda ulaşım kısmen durdu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas Ankara Karayolu Yıldızeli ilçesi Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan su yüklü tır yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerlerde asılı kalan tır yolu kısmen ulaşımına kapattı. Tırın kasasından dolu su damacanaları yola yayıldı. Yola dökülen sulardan alıp araçlarına yükleyenler dikkat çekti. Kazanın etkisi ile yolda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri yolun açılması için bariyerleri kesmeye çalıştı. Kimi sürücüler ise tarlaya girip yollarına devam etmek istedi. Kaza nedeniyle uzun süre beklemek sorunda kalan sürücüler tepki gösterdi. Bariyerlerin kesilip tırın kurtarılması ile yol trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.