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Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan N.A. (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelmekte olan İ.T. (46) yönetimindeki 76 AP 861 plakalı tır çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı.

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