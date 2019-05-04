Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti

Köy ziyaretlerini sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez ilçeye bağlı Sögütçük köyünde incelemelerde bulundu. Köy girişinde ilköğretim okulu öğrencileri tarafından karşılanan Vali Ayhan, tarlalarında çalışan köy sakinlerinin yanına giderek sohbet etti. Bir çitçinin elinde gördüğü tırpanı eline alan Ayhan, tırpanın bıçağının körelmiş olduğunu belirtip bileği istedi. Vali bileme de ki ustalığı ile dikkat çekerken ot biçmeye başlayınca ise köy sakinlerini şaşkına çevirdi. Ot biçmede ki yeteneğini ile dikkat çekerken köy sakinleri “maşallah, helal olsun” diyerek alkış tuttu.