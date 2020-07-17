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Tohma Çayı'nda ilaçlama yapıldı

Gürün Belediyesi Tohma Çayında baş gösteren sivrisinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışması başlattı.


Sivas'tan doğup Malatya'ya uzanan ve Fırat Nehri'nin önemli bir kolu olan Tohma Çayında havaların ısınmasıyla sivrisinek ve haşereler baş gösterdi. Gürün Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hemen kolları sıvadı. Sivrisinek, haşere ve larvalara yönelik yapılan çalışmalarda erken ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “ Sivrisinek ve haşerelere (Bit) karşı alınan önlem ve ilaçlama ihtiyaç duyulan tüm zamanlarda ve yerlerde düzenli olarak devam edecektir ''dedi.

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