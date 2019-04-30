TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutların hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Suşehri ilçe merkezinde TOKİ tarafından yapılan 460 konuttan, 419 ‘unun hak sahipleri Suşehri Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimine Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, TOKİ yetkilileri ve ev hayali kuran vatandaşlar katıldı.

Yöresel mimari konseptli projede yapılan 460 konuttan kura çekimine dahil edilen 272'si 2+1 ve 144'ü ise 3+1 evler, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile hak sahiplerini buldu. Kura çekimine ev sahibi olma hayali ile katılan vatandaşlar ise büyük heyecan yaşadı. Kura çekiminde hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken kura da ismini göremeyen vatandaşların ise üzüntü yaşadığı görüldü.