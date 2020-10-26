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Tomas: “Çok önemli bir 3 puan aldık”

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında DG Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, “Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var” dedi.


Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor karşısından önemli bir 2 puan aldıklarını söyledi. Tomas, “Maça iyi başladık. Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu. İyi savunmada yaptık. Zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin. İkinci devre de aynı şekilde devam ettik. Savunmada yaptık ve çok fazla pozisyon Sivas'a vermedik. Son dakika 2. golü bulduk. Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da önemli bizim için. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

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