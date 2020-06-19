Tomruk yüklü kamyon evin çatısına uçtu: 1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tomruk yüklü kamyonun evin çatısına uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Koyulhisar üç yol köprülü kavşakta de meydana geldi. S.A yönetimindeki 52 K 1169 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre fireni patlayıp üç yol kavşakta bulunan 2 katlı bir evin çatısına uçtu. Çatıya uçan kamyon daha sonra evin bahçesine düştü. O esnada kimsenin bulunmadığı evin çatısı ve penceresin de hasar oluşurken kamyon da yüklü tomruklar etrafa saçıldı. Kazada sürücünün iki bacağının da kırık olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.