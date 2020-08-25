Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde düzenlenen uygulamalarda toplamda 1 kilo 665 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yürütülen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; Gürün, Gemerek, Suşehri, İl Merkez, Koyulhisar, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde, toplamda 18 olay meydana geldi. Bu olaylarda 1 kilo 665 gram toz esrar, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 15 litre gümrük kaçağı içki, 6 litre etil alkol ve 1 adet detektör ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.