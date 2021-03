Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Sivas Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin toprak ve sulama suyu tahlilleri yapılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sivas Ziraat Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Eleroğlu ve Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü öğretim üyesi, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Son yıllarda özellikle salgınla birlikte tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Üniversiteler kurulmuş oldukları şehirlerde faaliyet yapan kurumlar. Bizim de her ne kadar Ziraat Fakültemiz olmasa da burada Meslek Yüksek Okulumuz içerisinde bir bölümümüz var. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar iki tane laboratuvar kurdular; toprak analizi ve su analizleri laboratuvarı. Çiftçimize, köylümüze her türlü desteği verebilecek durumdayız. Bu analizleri başka yere götürmelerine gerek yok. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bu analizleri çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız. Böyle bir protokol imzalayarak çiftçimize de destek olacağız. Gübre ile ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah onunla ilgili de bir protokol imzalarız. Kimyasal gübrelerle ilgili bir pahalanma meselesi vardı. Şu an bizim solucan gübresiyle ilgili yıllık 100 ton üretim yapabilecek durumdayız. Özellikle çiftçilerimizin bu gübreden de faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu gübre doğal bir gübre. Son yıllarda yine doğal ürünler yetiştirilmesi noktasında meyve-sebzede çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden böyle bir tesisimiz de hizmete girdi. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum ” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, süreçle birlikte çiftçilerin üretim kalitesinin artacağını belirterek “Biliyorsunuz, Sivas tarım ve hayvancılık şehri diyoruz. İyi de bir potansiyelimiz var. Ama bir toprak tahlili laboratuvarımız yok. Bu açığımızı da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kapatıyor ve modern bir laboratuvar kurdular. Çiftçilerimiz artık buraya yönlendirilerek burada emin oldukları bir şekilde toprak tahlillerini laboratuvarlarda yaptırabilecekler. En kısa zamanda çiftçimizin üretiminin kalitesi de artacaktır. Biliyorsunuz, gübre fiyatlarının ithal olmasından dolayı çiftçimiz zor durumda. Çünkü yeteri kadar gübre kullanamıyor, hangi gübreleri kullanacağını bilemiyor. Burada da toprak laboratuvarı devreye giriyor. İşte üniversitemizden beklediğimiz buydu. Ben başta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Alim Yıldız ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, “Biliyorsunuz, tarımsal üretimde yüksek verim almak birincil hedeftir. Bu konuda da yapılabilecek en iyi şey yetiştirilecek bitkilerin doğru, dengeli ve zamanlı gübrelenmesidir. Toprak analizleri yapılarak toprakların mevcut besin elementleri ve diğer özellikleri belirlenip ona göre gübreleme yapmak lazımdır. Bizler de şu an Sivas merkezdeki mevcut tek yetkili analiz laboratuvarıyız. Etkileşim halinde bu işi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

4 yıl geçerli olan protokol kapsamında çiftçiler tarafından getirilen toprak ve sulama sularının tahlili yapılacak. Tahlillerden P, K, Bünye, Kireç, Tuz, pH ve organik madde tayini ve gerektiğinde iz element tayini yapılacak, tahlil sonrasında ürüne göre reçete hazırlanacak ve örnek alma eğitimi verilecek.