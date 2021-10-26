Tören provası gerçeğini aratmadı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek törenlerin provası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde 5'inci Piyade eğitim Tugay Komutanlığı askeri birlikleri ve öğrenciler prova için İnönü Bulvarı'nda toplandı. Trafiğe kapatılan İnönü Bulvarı'nda askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak olan resmi tören geçişinin provasını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından tören yürüyüşü gerçekleşti. Emniyet ve askeri araçların da yer aldığı provaları vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması esnasında caddede bulunan vatandaşlarda tören ekibine eşlik etti. Ardından tören yürüyüşü gerçekleşti. Emniyet ve askeri araçların da yer aldığı provaları vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldı.