Torpil iddiaları ikinci sınavla çürüdü

İkinci sınavda da aynı kişi kazandı, itiraz eden kişinin puanlama 10. Sırada olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi alımı için yapılan mülakat, M.P. isimli adayın mahkemeye başvurusu üzerine iptal edilmişti.

Bunun sınavın 20 Ekim 2020 tarihinde tekrarı yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni açılan ve akademik yapılanma sürecinde olan Hukuk Fakültesi'nde sınav komisyonlarında görev alabilecek öğretim üyesinin olmamasından dolayı önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da diğer illerdeki Hukuk Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinden sınav komisyonları oluşturuldu.

ALES ve mezuniyet notu ağırlık alındı

Sınava ön değerlendirmeyi geçen 10 kişi sınava davet edildi ve bu 10 kişiden 4'ü sınava katıldı. Sınava giren adaylardan A.O. 90, G.E. 20, S.E. 15 ve S.P. 45 puan aldı. Adayların ALES puanlarının yüzde 30'u, mezuniyet notlarının yüzde 30'u, yabancı dil sınav puanlarının yüzde 10'u ve mülakat sonuçlarının yüzde 30'u baz alındı. Sözlü sınavın sonuca etkisi sadece yüzde 30 oldu.

Aynı aday kazandı

Araştırma görevlisi alımında sınav mahkeme kararı gereği kamera ile de kayıt altına alındı. Sözlü sınavın ardından sonuç değişmedi ve ilk sınavı kazanan A.O. 76,07 puanla sınavı tekrar tekrar kazandı. İlk sınava itiraz eden adayın ALES ve diploma notu ortalamasına göre adaylar arasında 10. sırada yer aldığı belirtildi.