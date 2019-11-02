TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamalarının yüzde 23,7'sini konut ve kira oluşturdu. Konut ve kirayı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,2 ile ulaştırma, yüzde 6,5 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 4,8 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,7 ile alkollü içecekler, sigara ve tütün, yüzde 4,6 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,5 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,9 ile haberleşme, yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür, yüzde 2 ile eğitim hizmetleri, yüzde 1,8 ile sağlık hizmetleri.