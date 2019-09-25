TR72 Bölgesinde yoksulluk arttı

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Sivas'ın yanı sıra Yozgat ilini de içerisine alan TR72 Bölgesinde 2017 yılında 6 bin 999 lira olan yoksulluk sınırı 2018'de 8 bin 430 liraya yükseldi. Bölgede yoksul sayısı ve yoksul oranı da artış gösterdi. TR72 Bölgesinde 2017'de 173 bin kişi olan yoksul sayısı 2018'de 271 bin kişiye yükseldi. 2017'de yüzde 7,3 olan yoksulluk oranı da 2018'de yüzde 11,4'e tırmandı.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre de TR72'de yoksul sayısı artış gösterdi.

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 60'ı temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, TR72 Bölgesinde 2017 yılında 8 bin 399 lira olan yoksulluk sınırı 2018'de 10 bin 115 liraya yükseldi. 2017'de 316 bin olan yoksul sayısı 2018'de 424 bine yükselirken yüzde 13,4 olan yoksulluk oranı da yüzde 17,8'e ulaştı.