Trabzonspor - Sivasspor maçlarında 75 gol atıldı

İki takım arasında oynanan 30 müsabakada toplam 75 gol atıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor yarın saat 19.15'te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında bordo-mavililer galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar ise mağlup oldu.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 30 karşılaşmada toplam 75 kez fileler havalandı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez gol sevinci yaşadı. Maç başına gol ortalaması 3.30 olarak gerçekleşti.