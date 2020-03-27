Trafik ışıkları 'Evde kal' çağrısı ile yandı

Sivas'ta korona virüs tehlikesine karşı duyarlılığı arttırmak için trafik sinyalizasyon sistemiyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Korona virüse dikkat çekmek isteyen Sivas Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısında bulundu. Vatandaşların dikkatini çeken çağrı vatandaşların ilgi odağı oldu. Sürücüler yazının dikkatini çektiğini ifade ederek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini söylediler.