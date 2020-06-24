Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas-Suşehri karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada, Mürsel Yeşilyurt (75) yönetimindeki 74 AJ 309 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Sariye Yeşilyurt olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü ve diğer bir yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslar ile Suşehri Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.