İhlas Haber Ajansı

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Trafik kazası 10 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Suşehri-Giresun karayolu Çamlıgöze baraj yol ayrımında meydana geldi. Kazada; M. V. yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Sürücü ve araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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