Trafik kazası 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gemerek İlçesi girişinde meydana geldi. S.D.(30), 54 AIU 344 plakalı Tofaş -Fiat marka otomobili ile Kayseri'den Sivas istikametine giderken ilçe geçişinde bulunan kırmızı ışığı son arda fark etti. Durmak için hızla firene basınca kayarak refüje çıktı. Araç takla attı. Sürücü ve yanında bulunan C.D. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.