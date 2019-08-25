İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazası 2'si ağır 4 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Ulaş geçişi Karahisar kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kangal istikametine gitmekte olan T.A. yönetiminde ki 58 LE 248 plakalı otomobil Ulaş ilçesi Karahisan Mahallesi yol ayrımında yoldan çıkarak takla attı. Karşı şeride geçip duran aracın içerisinde ki D.A., B.B. , T.A., A.E. ve E.B. yaralandı. D.A. ve B.B. Ulaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken durumları ağır olan A.E. ve E.B. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.