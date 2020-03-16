İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazası 3 yaralı

Sivas’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada N.G. (48)Yönetimindeki otomobil Tecer köyü yol ayrımında buzlanma nedeniyle kayarak dereye düştü. Araçta bulunan N.G. , S.S. (65) ve H.G. (16) yaralandı. Yararılar Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.