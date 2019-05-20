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Trafik kazası 4 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Zara ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Kazada İl Özel İdaresine ait O.K. yönetimindeki 58 EZ 907 plakalı kamyonet yoldan çıkarak yol kenarında ki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Sürücü O.K. ve araçta bulunan A.D., H.İ.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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