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Trafik kazası 4 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesi yakınlarında meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında meyana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün sabah saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkiinde meydana geldi. Kazada Malatya istikametine gitmekte olan Y.D. idaresindeki 58 TT 876 plakalı İveco marka kamyonet ile kaşı yönden gelen U.Ü. idaresindeki 06 YMG 66 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile kamyon yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunan L.M., S.K. ve H.K. yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Sivas'a nakledildi. Kamyonet sünücüsü ve kamyonette bulunan Y.Ö. kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya yağan kar nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu tahmin ediliyor.

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