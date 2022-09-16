Trafik kazası 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe sınırları içerisindeki Hanlı kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada M.E.A.(38) yönetimindeki 61 BH 486 plakalı Ford marka otomobil ile S.B.(41) yönetimindeki 06 CSV 751 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve S.B.(41) yönetimindeki 06 CSV 751 plakalı araçta bulunan H.B.(21) ve B.B. (12) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.