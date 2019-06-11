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Trafik kazası 5 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi D 100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada Suşehri ilçesinden Koyulhisar ilçesine gitmekte olan C.A. idaresindeki 77 EK 649 plakalı minibüs tekerleğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit değiştirip bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan İ.A., M.A.,H.A., ve M.A. yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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